Вейналдум помог победить Аль-Иттифаку, Тоуни принес три балла Аль-Ахли

В четверг, 28 августа, состоялись три матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии. Сезон 2025/26 в лиге открыли «Дамак» и «Аль-Хазем», которые не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 1:1.

«Аль-Иттифак» вырвал непростую победу в противостоянии с «Аль-Холуд» – 2:1. Соперники обменялись забитыми мячами в первом тайме, а во второй половине игры нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум забил победный гол.

Бывший игрок Английской Премьер-лиги Айвен Тоуни помог «Аль-Ахли» набрать три балла в поединке с «Неом». 29-летний нападающий забил гол на 23-й минуте и этот результативный удар так и остался единственным в матче.

Чемпионат Саудовской Аравии, 1-й тур. 28 августа

Дамак – Аль-Хазем – 1:1

Голы: Харкасс, 90+8 –Мартинш, 57 (пен)

Аль-Иттифак – Аль-Холуд – 2:1

Голы: Нкота, 7, Вейналдум, 61 – Байкли, 36

Аль-Ахли – Неом – 1:0

Гол: Тоуни, 23