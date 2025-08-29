Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вейналдум помог победить Аль-Иттифаку, Тоуни принес три балла Аль-Ахли
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
28.08.2025 21:00 – FT 1 : 0
Неом
Саудовская Аравия
Вейналдум помог победить Аль-Иттифаку, Тоуни принес три балла Аль-Ахли

В четверг, 28 августа, состоялись три матча в чемпионате Саудовской Аравии

ФК Аль-Иттифак

В четверг, 28 августа, состоялись три матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии. Сезон 2025/26 в лиге открыли «Дамак» и «Аль-Хазем», которые не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 1:1.

«Аль-Иттифак» вырвал непростую победу в противостоянии с «Аль-Холуд» – 2:1. Соперники обменялись забитыми мячами в первом тайме, а во второй половине игры нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум забил победный гол.

Бывший игрок Английской Премьер-лиги Айвен Тоуни помог «Аль-Ахли» набрать три балла в поединке с «Неом». 29-летний нападающий забил гол на 23-й минуте и этот результативный удар так и остался единственным в матче.

Чемпионат Саудовской Аравии, 1-й тур. 28 августа

Дамак – Аль-Хазем – 1:1
Голы: Харкасс, 90+8 –Мартинш, 57 (пен)

Аль-Иттифак – Аль-Холуд – 2:1
Голы: Нкота, 7, Вейналдум, 61 – Байкли, 36

Аль-Ахли – Неом – 1:0
Гол: Тоуни, 23

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
По теме:
Роналду держит интересный рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Ахли – 2:2 (пен – 3:5). Два пенальти Роналду. Видео голов
Гол в финале и очередной проигранный трофей для Роналду
Айвен Тоуни Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак Аль-Холуд Дамак Аль-Хазем Аль-Ахли Джидда Неом
