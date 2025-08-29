Стефано ПИОЛИ: «Матч против Полесья? Хотелось бы меньше страдать»

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Стефано Пиоли поделился эмоциями после матча против житомирского «Полесья» (3:2) в квалификационном раунде Лиги конференций.

«Мы ожидали другого начала матча; появилось новое психологическое настроение, которое добавило нашим соперникам сил. Но потом мы поправили некоторые моменты и выиграли матч. Хотелось бы меньше страдать, но этот матч даст нам многое. Думаю, это был важный вечер

Не думаю, что команда недооценила соперника или имела неправильное настроение. У Фиорентины никогда не будет неправильного настроения. Если мы будем совершать ошибки и не покажем качество на поле, нас накажут, как сегодня. Мы пропустили два гола из двух ударов. Слишком легко говорить, что нам нужно больше общаться с командой или что-то еще...

Почему я сделал большую ротацию по сравнению с игрой против Кальяри? Я видел, что Пьетро Комуццо испытывает физические затруднения, Вити попросил замену через судороги. Я не фокусируюсь на позиции; ротирую состав, если это необходимо. Нелегко начинать сезон с четырех выездных матчей за 12 дней, но я не хочу быть слишком аккуратным. Я просто пытался помочь команде.

Джеко? Я доволен его победным голом. Он все еще может справиться с атакой в ​​одиночку, но также может играть вместе с Кином и Пикколи. Он не тренировался стабильно последние 10 дней, и, может быть, поэтому у него были трудности. Сегодня, на мой взгляд, мы не смогли ему как следует помочь», – сказал Пиоли.

Ранее Руслан Ротань объяснил поражение житомирских «волков» в матче Лиги конференций против Фиорентины.