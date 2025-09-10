Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
10 сентября 2025, 00:20 |
Зинченко попал в скандал. Он проиграл суд и понесет наказание

Александр проиграл суд по налоговой

10 сентября 2025, 00:20 |
Зинченко попал в скандал. Он проиграл суд и понесет наказание
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины и английского «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вляпался в налоговый скандал.

По информации портала The Sun, украинец проиграл судебное дело и обязан уплатить около 350 тысяч евро задолженности по корпоративному налогу.

Зинченко на этой неделе инициировал добровольную ликвидацию собственной компании по управлению имиджевыми правами, через которую он получал часть доходов.

Ранее «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: The Sun
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 23:44
Тренер закрыл комментарии в Инстаграме

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09 сентября 2025, 06:55
Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина

Мбаппе сорвал для Реала стомиллионный трансфер футболиста
Футбол | 10.09.2025, 00:39
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 09:11
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Liverpool777
Ще один дурік
Ответить
+2
Spaceman
Нелегко дурням жить навіть у Лондоні
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
Він в суді намагався довести що руки не було і програв.
Ответить
0
newo
Як бачимо, руками шахер махер не тільки на полі виіє
Ответить
0
OKs100
350 тысяч евро для него как для на 2 тысячи гривен.
Ответить
-1
