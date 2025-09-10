Зинченко попал в скандал. Он проиграл суд и понесет наказание

Футболист сборной Украины и английского «Ноттингем Форест» Александр Зинченко вляпался в налоговый скандал.

По информации портала The Sun, украинец проиграл судебное дело и обязан уплатить около 350 тысяч евро задолженности по корпоративному налогу.

Зинченко на этой неделе инициировал добровольную ликвидацию собственной компании по управлению имиджевыми правами, через которую он получал часть доходов.

Ранее «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.