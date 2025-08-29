ФОТО. Звездный футболист откажется от европейской карьеры из-за девушки?
Джейдон Санчо теперь хочет в MLS
Джейдон Санчо может отказать «Роме» из-за отношений с певицей Saweetie – теперь возможен переезд в MLS.
Сага с переходом Джейдона Санчо в «Рому» продолжается. Тренер Джан Пьеро Гасперини хочет видеть англичанина в команде, и с «Манчестер Юнайтед» договориться было бы несложно.
Но сам игрок сомневается не только из-за отсутствия ЛЧ: его возлюбленная, рэперша Saweetie, живет в США. Ради нее Санчо может вовсе покинуть Европу и перейти в MLS – за последний год он трижды в месяц летал к ней за океан.
Игрок уже удалил из Instagram все упоминания о «МЮ» и, похоже, футбол для него сейчас не на первом месте.
