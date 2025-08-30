Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 августа 2025, 03:22 |
Ман Юнайтед принял решение о будущем Аморима после поражения от Гримсби

Красные дьяволы вылетели из Кубка Лиги

Ман Юнайтед принял решение о будущем Аморима после поражения от Гримсби
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.

После неудачного старта сезона руководство МЮ не планирует смену тренера – Джим Рэтклифф доверяет Рубену Амориму и готов дать португальскому тренеру время на исправление ситуации.

В двух последних турах АПЛ Манчестер Юнайтед набрал одно очко.

Манчестер Юнайтед Гримсби Таун пенальти Рубен Аморим серия пенальти Кубок английской лиги по футболу Джим Рэтклифф
Дмитрий Олейник Источник: The Times
