Ман Юнайтед принял решение о будущем Аморима после поражения от Гримсби

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.

После неудачного старта сезона руководство МЮ не планирует смену тренера – Джим Рэтклифф доверяет Рубену Амориму и готов дать португальскому тренеру время на исправление ситуации.

В двух последних турах АПЛ Манчестер Юнайтед набрал одно очко.