ФОТО. Сексапильная футбольная журналистка порадовала новыми кадрами

Элеонора Инкардона поделилась стильными фото из Нью-Йорка.

Журналистка хорошо известна фанатам Серии А благодаря прямым эфирам с матчей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках она позирует в спортивном костюме на фоне Эмпайр-стейт-билдинга.

Инкардона давно покорила поклонников любовью к моде, путешествиям, и своей красотой.

Каждое появление журналистки – это маленькое шоу для фанатов.