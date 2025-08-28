Другие новости28 августа 2025, 19:52 | Обновлено 28 августа 2025, 20:14
ФОТО. Сексапильная футбольная журналистка порадовала новыми кадрами
Элеонора Инкардона покорила Нью-Йорк
Элеонора Инкардона поделилась стильными фото из Нью-Йорка.
Журналистка хорошо известна фанатам Серии А благодаря прямым эфирам с матчей.
На снимках она позирует в спортивном костюме на фоне Эмпайр-стейт-билдинга.
Инкардона давно покорила поклонников любовью к моде, путешествиям, и своей красотой.
Каждое появление журналистки – это маленькое шоу для фанатов.
