  4. ФОТО. Сексапильная футбольная журналистка порадовала новыми кадрами
28 августа 2025, 19:52 | Обновлено 28 августа 2025, 20:14
ФОТО. Сексапильная футбольная журналистка порадовала новыми кадрами

Элеонора Инкардона покорила Нью-Йорк

Instagram. Элеонора Инкардона

Элеонора Инкардона поделилась стильными фото из Нью-Йорка.

Журналистка хорошо известна фанатам Серии А благодаря прямым эфирам с матчей.

На снимках она позирует в спортивном костюме на фоне Эмпайр-стейт-билдинга.

Инкардона давно покорила поклонников любовью к моде, путешествиям, и своей красотой.

Каждое появление журналистки – это маленькое шоу для фанатов.

