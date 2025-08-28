Онана – среди лидеров по неприятному показателю с момента дебюта за МЮ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал одним из лидеров по количеству ошибок, приведших к голам, со времени своего дебюта в составе английской команды.

27 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги между командами «Гримсби» и «МЮ». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева сенсационно выбили «красных дьяволов» из соревнования (12:11).

Камерунский голкипер допустил ошибку, которая привела ко второму голу «Гримсби». По этому антипоказателю Онана и вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген лидируют среди игроков топ-5 европейских лиг с момента дебюта Андре за манчестерский клуб – по 9 ошибок каждый.

В первую пятерку также вошли Александр Нюбель (вратарь «Штутгарта» – 7), Ариянет Мурич (вратарь «Сассуоло» – 7) и Ким Мин Дже (центрбек «Баварии» – 7).