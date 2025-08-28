Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Онана – среди лидеров по неприятному показателю с момента дебюта за МЮ
Англия
28 августа 2025, 19:13 |
98
0

Онана – среди лидеров по неприятному показателю с момента дебюта за МЮ

Андре и вратарь «Брайтона» делят первое место по этому антидостижению

28 августа 2025, 19:13 |
98
0
Онана – среди лидеров по неприятному показателю с момента дебюта за МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал одним из лидеров по количеству ошибок, приведших к голам, со времени своего дебюта в составе английской команды.

27 августа состоялся поединок 1/32 финала Кубка английской лиги между командами «Гримсби» и «МЮ». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева сенсационно выбили «красных дьяволов» из соревнования (12:11).

Камерунский голкипер допустил ошибку, которая привела ко второму голу «Гримсби». По этому антипоказателю Онана и вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген лидируют среди игроков топ-5 европейских лиг с момента дебюта Андре за манчестерский клуб – по 9 ошибок каждый.

В первую пятерку также вошли Александр Нюбель (вратарь «Штутгарта» – 7), Ариянет Мурич (вратарь «Сассуоло» – 7) и Ким Мин Дже (центрбек «Баварии» – 7).

По теме:
Финансовая пропасть. Насколько состав МЮ дороже, чем у прошлого оппонента?
Аморим имеет низкое среднее количество очков за матч во главе МЮ
Хаммарбю – Металлист 1925 – 5:4. Девять мячей на двоих. Видео голов и обзор
Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу Гримсби Таун статистика Андре Онана Барт Вербрюгген Александер Нюбель Ким Мин Джэ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Бокс | 28 августа 2025, 02:28 1
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»

Бадди Макгирт считает, что у Энтони Джошуа были бы шансы в трилогии

Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Хоккей | 28 августа 2025, 13:46 22
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян

Еще один украинский хоккейный клуб решил заявиться в иностранный чемпионат

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
Футбол | 28.08.2025, 20:00
Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
Шахтер готовит крупную продажу, есть 3 варианта. Футболист отказался играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 5
Футбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем