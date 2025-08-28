Варди в ближайшее время может стать игроком клуба Серии А

Английский нападающий Джейми Варди близок к тому, чтобы стать игроком «Кремонезе». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, переговоры между 38-летним футболистом и представителем Серии А находятся на финальной стадии.

Последние 13 лет карьеры Джейми Варди провел в составе «Лестера». В прошедшем сезоне 38-летний футболист сыграл 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Джейми Варди может продолжить карьеру в Италии.