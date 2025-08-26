Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 августа 2025, 10:29 | Обновлено 26 августа 2025, 10:44
Варди может продолжить карьеру в Италии. Есть первые контакты

Английский нападающий привлекает внимание «Кремонезе»

Варди может продолжить карьеру в Италии. Есть первые контакты
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Английский нападающий Джейми Варди может стать игроком «Кремонезе». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании 38-летнего футболиста. Между сторонами состоялись первые контакты. К Варди также проявляются интерес и другие клубы.

Последние 13 лет карьеры Джейми Варди провел в составе «Лестера». В прошедшем сезоне 38-летний футболист сыграл 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Джейми Варди привлекает внимание «Наполи».

Джейми Варди Кремонезе Лестер трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
Сообщить об ошибке

