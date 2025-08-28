Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы рады, что попали на команду УПЛ»
Главный тренер «Чернигова» прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Украины
В четверг, 28 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу. ФК «Чернигов» сыграет с криворожским «Кривбассом». Результат жеребьевки оценил главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный.
«Если брать нынешний формат Кубка Украины, мы понимали, что можем попасть на любителей, команду ПФЛ, а можем получить в соперники коллектив Премьер-лиги, как и получилось. Кривбасс – хорошая команда, многолетний лидер чемпионата Украины, выступавший в еврокубках. Будет очень интересно проверить себя на фоне такого соперника.
У нас не было особых пожеланий на счет оппонента, но больше всего не хотелось попасть на такое искусственное поле, на котором мы играли против Атлета на предыдущей стадии. В то же время мы рады, что попали на команду УПЛ. Это будет для нас очень важным и полезным опытом. Объективно, у нас не так много возможностей сыграть с соперником с элитного дивизиона – либо на сборах, либо как сейчас, в кубковом турнире.
Это будет историческое событие нашего города, Чернигов-Арены и болельщиков – наша команда впервые сыграет на родном стадионе против клуба из элитного дивизиона», – сказал Валерий Черный.
