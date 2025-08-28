Легенда Динамо: «Эти игроки знают, что будут выходить на поле всегда»

Легендарный защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился впечатлениями от нынешних защитников «бело-синих». Олег отметил, что сейчас у Александра Шовковского нет выбора.

– Интересно ваше мнение, как легендарного защитника, о Биловаре. Кажется, его уровень не дотягивает до Динамо, о чем свидетельствуют частые ошибки и обрезки. Как вы считаете?

– Все вопросы к руководству клуба. Уже три-четыре сезона все журналисты и эксперты говорят, что Динамо нужно усиливать центральную линию обороны. Но где найти качественных защитников?

С хорошего европейского чемпионата к нам не уедут. Возможно, стоит взять опытного дядю, который много играл в Украине и может подсказать молодым ребятам, а если надо, то и напичкать. Такой дядя нужен в обороне, потому что от центральных защитников многое зависит, включая начало атак.

По сути в киевском клубе осталось только три центральных защитника – Михавко, Попов и Биловар. Каждый из них получает время, но допускает ошибки – то позиционные, то индивидуальные. Эту проблему нужно было решать тренерскому штабу, искать защитников, чтобы была конкуренция на этой позиции, которой у Динамо сейчас нет. Михавко, Попов и Биловар знают, что будут выходить при любом раскладе, даже если ошибутся.

– Кто вам больше импонирует в пару к Михавку: Попов или Биловар?

– Попов выглядит лучше. Он опытнее, в команде уже долгое время, чемпион мира в молодежной сборной. На данный момент лучшая связка центральных защитников Динамо – это Попов-Михавко, – сказал Олег.