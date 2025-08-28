Динамо после поражения в гостях с разницей в два мяча не проходило дальше
Киевляне в шаге от Лиги конференций?
«Динамо» за время выступления в еврокубках, проиграв с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях, ни разу не проходило в следующий круг. В 1/16 финала Кубка УЕФА-1992/93 киевляне дома уступили «Андерлехту», спустя 10 лет в том же турнире и на той же стадии сыграли вничью с «Бешикташем», а в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2018/19 подписали мировую с «Аяксом».
В свою очередь «Маккаби» ранее 5 раз побеждал в первой игре в родных стена с разницей в два мяча. И во всех случаях на выезде добивался приемлемого для себя результата.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Динамо после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1992/93
|
КУ
|
1/16
|
Андерлехт Бельгия
|
2:4 (г)
|
0:3 (д)
|
-
|
2002/03
|
КУ
|
1/16
|
Бешикташ Турция
|
1:3 (г)
|
0:0 (д)
|
-
|
2018/19
|
ЛЧ
|
КР4
|
Аякс Нидерланды
|
1:3 (г)
|
0:0 (д)
|
-
Маккаби Т-А после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1999/00
|
КУ
|
Р1
|
Каунас Литва
|
3:1 (д)
|
1:2 (г)
|
+
|
2010/11
|
ЛЕ
|
КР2
|
Могрен Черногория
|
2:0 (д)
|
1:2 (г)
|
+
|
2011/12
|
ЛЕ
|
КР2
|
Хазар Азербайджан
|
3:1 (д)
|
0:0 (г)
|
+
|
2017/18
|
ЛЕ
|
КР1
|
Тирана Албания
|
2:0 (д)
|
3:0 (г)
|
+
|
2018/19
|
ЛЕ
|
КР2
|
Раднички Сербия
|
2:0 (д)
|
2:2 (г)
|
+
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР; - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола
Английский клуб отказался от идеи подписания бразильца