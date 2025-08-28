Динамо после поражения в гостях с разницей в два мяча не проходило дальше

«Динамо» за время выступления в еврокубках, проиграв с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях, ни разу не проходило в следующий круг. В 1/16 финала Кубка УЕФА-1992/93 киевляне дома уступили «Андерлехту», спустя 10 лет в том же турнире и на той же стадии сыграли вничью с «Бешикташем», а в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2018/19 подписали мировую с «Аяксом».

В свою очередь «Маккаби» ранее 5 раз побеждал в первой игре в родных стена с разницей в два мяча. И во всех случаях на выезде добивался приемлемого для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1992/93 КУ 1/16 Андерлехт Бельгия 2:4 (г) 0:3 (д) - 2002/03 КУ 1/16 Бешикташ Турция 1:3 (г) 0:0 (д) - 2018/19 ЛЧ КР4 Аякс Нидерланды 1:3 (г) 0:0 (д) -

Маккаби Т-А после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1999/00 КУ Р1 Каунас Литва 3:1 (д) 1:2 (г) + 2010/11 ЛЕ КР2 Могрен Черногория 2:0 (д) 1:2 (г) + 2011/12 ЛЕ КР2 Хазар Азербайджан 3:1 (д) 0:0 (г) + 2017/18 ЛЕ КР1 Тирана Албания 2:0 (д) 3:0 (г) + 2018/19 ЛЕ КР2 Раднички Сербия 2:0 (д) 2:2 (г) +

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР; - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.