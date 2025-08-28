Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо после поражения в гостях с разницей в два мяча не проходило дальше
Лига Европы
28 августа 2025, 14:20 | Обновлено 28 августа 2025, 14:24
Динамо после поражения в гостях с разницей в два мяча не проходило дальше

Киевляне в шаге от Лиги конференций?

Динамо после поражения в гостях с разницей в два мяча не проходило дальше
ФК Динамо

«Динамо» за время выступления в еврокубках, проиграв с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях, ни разу не проходило в следующий круг. В 1/16 финала Кубка УЕФА-1992/93 киевляне дома уступили «Андерлехту», спустя 10 лет в том же турнире и на той же стадии сыграли вничью с «Бешикташем», а в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2018/19 подписали мировую с «Аяксом».

В свою очередь «Маккаби» ранее 5 раз побеждал в первой игре в родных стена с разницей в два мяча. И во всех случаях на выезде добивался приемлемого для себя результата.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1992/93

КУ

1/16

Андерлехт Бельгия

2:4 (г)

0:3 (д)

-

2002/03

КУ

1/16

Бешикташ Турция

1:3 (г)

0:0 (д)

-

2018/19

ЛЧ

КР4

Аякс Нидерланды

1:3 (г)

0:0 (д)

-

Маккаби Т-А после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1999/00

КУ

Р1

Каунас Литва

3:1 (д)

1:2 (г)

+

2010/11

ЛЕ

КР2

Могрен Черногория

2:0 (д)

1:2 (г)

+

2011/12

ЛЕ

КР2

Хазар Азербайджан

3:1 (д)

0:0 (г)

+

2017/18

ЛЕ

КР1

Тирана Албания

2:0 (д)

3:0 (г)

+

2018/19

ЛЕ

КР2

Раднички Сербия

2:0 (д)

2:2 (г)

+

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР; - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

ШАРИЙ: «Если Ваната приобретет Жирона, то есть Саленко»
Бывший форвард сборной Украины дал совет киевскому Динамо
Легенда Динамо: «Эти игроки знают, что будут выходить на поле всегда»
цифры и факты Динамо Киев Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
