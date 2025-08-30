Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян
Легенда «Динамо» Олег Кузнецов оценил игру лидеров киевлян в этом сезоне.
«Возможно, у Шапаренко и Бражка есть обида на Динамо, что их вовремя не продали. За них предлагали неплохие деньги. Возможно, в Динамо проблемы с атмосферой в команде. Читал о конфликте Шовковского и Ярмоленко, но не знаю, правда ли эта информация.
Передняя линия Динамо очень слабо выглядит в этом сезоне. Кабаев, Волошин, Буяльский, Шапаренко играют на 50-60% своих возможностей по сравнению с прошлым сезоном», – отметил Кузнецов.
Ранее экс-защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов поделился впечатлениями от нынешних защитников «бело-синих».
