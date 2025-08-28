«Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин намекнул, что его бывший одноклубник в донецком «Шахтере» Георгий Судаков может снова сыграть с ним в одной команде.

Так, после победы над турецким «Фенербахче» и выхода португальского клуба в основной раунд Лиги чемпионов 24-летний голкипер опубликовал в Instagram пост, в котором написал: «Победа – это о команде. Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе. Впереди новые вызовы – Лига чемпионов».

Позже на сообщение Анатолия отреагировал Судаков. Георгий опубликовал два эмодзи – замок с ключом и объятиями. На что вратарь ответил знаком: «Скоро».

Сообщалось, что Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова.