«Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику
Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в португальском клубе
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин намекнул, что его бывший одноклубник в донецком «Шахтере» Георгий Судаков может снова сыграть с ним в одной команде.
Так, после победы над турецким «Фенербахче» и выхода португальского клуба в основной раунд Лиги чемпионов 24-летний голкипер опубликовал в Instagram пост, в котором написал: «Победа – это о команде. Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе. Впереди новые вызовы – Лига чемпионов».
Позже на сообщение Анатолия отреагировал Судаков. Георгий опубликовал два эмодзи – замок с ключом и объятиями. На что вратарь ответил знаком: «Скоро».
Сообщалось, что Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова.
