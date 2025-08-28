Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 13:28 |
677
1

«Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику

Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в португальском клубе

28 августа 2025, 13:28 |
677
1
«Скоро». Трубин анонсировал трансфер Судакова в Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин намекнул, что его бывший одноклубник в донецком «Шахтере» Георгий Судаков может снова сыграть с ним в одной команде.

Так, после победы над турецким «Фенербахче» и выхода португальского клуба в основной раунд Лиги чемпионов 24-летний голкипер опубликовал в Instagram пост, в котором написал: «Победа – это о команде. Спасибо за энергию, которую мы создаем вместе. Впереди новые вызовы – Лига чемпионов».

Позже на сообщение Анатолия отреагировал Судаков. Георгий опубликовал два эмодзи – замок с ключом и объятиями. На что вратарь ответил знаком: «Скоро».

Сообщалось, что Бенфика готова установить трансферный рекорд ради Судакова.

По теме:
Кейс Осимхена. Откуда у турецких клубов деньги на трансферы мирового уровня
«Что-то случилось». Моуриньо наехал на руководство Фенербахче из-за Лунина
Жозе МОУРИНЬО: «Фенербахче проиграл сильнейшей команде»
Анатолий Трубин Георгий Судаков Шахтер Донецк Бенфика трансферы трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28 августа 2025, 06:47 4
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 12:44 47
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2025, 12:53
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Райо Вальекано – Неман. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 28.08.2025, 00:10
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Было бы супер 👏👏👏👏
Ответить
0
Популярные новости
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 4
Бокс
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем