ОФИЦИАЛЬНО. Отдали не того. ПСЖ продал голкипера в Ла Лигу
Арнау Тенас подписал контракт с «Вильяррелом»
Французский ПСЖ официально продал 24-летнего испанского голкипера Арнау Тенаса в «Вильярреал».
По информации пресс-службы клуба, вратарь подписал контракт с «желтой субмариной» на четыре сезона – до 2029 года.
Арнау защищал цвета ПСЖ с лета 2023 года, проведя всего восемь матчей за парижан. Лишь в одном поединке Тенас отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ обратились к руководству клуба с просьбой продать российского голкипера.
El Villarreal y el @PSG_inside han alcanzado un acuerdo de traspaso por Arnau Tenas, que jugará en el conjunto groguet durante las cuatro próximas temporadas, hasta junio de 2029.— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 28, 2025
Benvingut, @arnautenas 💛! pic.twitter.com/axGs8LqoWM
Firma, revisión médica, ¡y ansioso por trabajar con sus nuevos compañeros!— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 28, 2025
¡Arnau Tenas ya es un nuevo guardián de la portería del Villarreal CF! 🔒 pic.twitter.com/aJgLNPRSI1
¡Un nuevo guardián para la portería grogueta! 🧤 pic.twitter.com/Tnf9WxWxXn— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 28, 2025
