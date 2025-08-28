Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
28 августа 2025, 11:58 | Обновлено 28 августа 2025, 12:01
ОФИЦИАЛЬНО. Отдали не того. ПСЖ продал голкипера в Ла Лигу

Арнау Тенас подписал контракт с «Вильяррелом»

ФК Вильярреал. Арнау Тенас (справа)

Французский ПСЖ официально продал 24-летнего испанского голкипера Арнау Тенаса в «Вильярреал».

По информации пресс-службы клуба, вратарь подписал контракт с «желтой субмариной» на четыре сезона – до 2029 года.

Арнау защищал цвета ПСЖ с лета 2023 года, проведя всего восемь матчей за парижан. Лишь в одном поединке Тенас отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ обратились к руководству клуба с просьбой продать российского голкипера.

Комментарии
