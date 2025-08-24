Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
24 августа 2025, 02:54 | Обновлено 24 августа 2025, 03:05
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой

Болельщики парижского клуба требуют продать российского голкипера

24 августа 2025, 02:54 | Обновлено 24 августа 2025, 03:05
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Болельщики ПСЖ обратились к руководству французского клуба с просьбой быстрее продать российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом сообщает placar.com.br.

По информации СМИ, фанаты парижской команды стали на сторону защитника сборной Украины Ильи Забарного, который перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» во время летнего трансферного окна.

Главный тренер ПСЖ провел разговор с обоими игроками и попросил избегать политических тем, не обсуждать российско-украинскую войну, чтобы не понести репутационные риски. Такая позиция не понравилась большинству болельщиков.

Фанаты ПСЖ считают, что команде не удастся избежать напряжения между Сафоновым и Забарным, поэтому попросили клуб выгнать россиянина.

Забарный перешел в парижский клуб за 63 миллиона евро без учета бонусов и подписал контракт до 2030 года. Сафонов проводит в Париже второй сезон, его соглашение рассчитано до июня 2029 года.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов
Николай Титюк Источник
