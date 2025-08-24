Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Болельщики парижского клуба требуют продать российского голкипера
Болельщики ПСЖ обратились к руководству французского клуба с просьбой быстрее продать российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом сообщает placar.com.br.
По информации СМИ, фанаты парижской команды стали на сторону защитника сборной Украины Ильи Забарного, который перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» во время летнего трансферного окна.
Главный тренер ПСЖ провел разговор с обоими игроками и попросил избегать политических тем, не обсуждать российско-украинскую войну, чтобы не понести репутационные риски. Такая позиция не понравилась большинству болельщиков.
Фанаты ПСЖ считают, что команде не удастся избежать напряжения между Сафоновым и Забарным, поэтому попросили клуб выгнать россиянина.
Забарный перешел в парижский клуб за 63 миллиона евро без учета бонусов и подписал контракт до 2030 года. Сафонов проводит в Париже второй сезон, его соглашение рассчитано до июня 2029 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Арсенал» приобрел новичка почти за 70 миллионов евро
Артем осудил фол от Вивчаренко