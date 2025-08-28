Четыре теннисиста из топ-20 вылетели с US Open по итогам игрового дня

По итогам четвертого игрового дня Открытого чемпионата США 2025 четыре игрока из топ-20 рейтинга ATP завершили свои выступления.

Финалист 2022 года Каспер Рууд (Норвегия, ATP 12) потерпел поражение от бельгийца Рафаэля Коллиньона (АТР 107).

Датчанин Хольгер Руне (Дания) уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу (АТР 144).

Чешский теннисист Якуб Меншик (АТР 16) вылетел от Юго Бланше (Франция, ATP 184), а Алехандро Давидович Фокина (Испания, ATP 18) проиграл Артур Риндеркнеху (Франция, ATP 82).

Интересно, что все проигравшие потерпели поражение в пяти сетах.

US Open 2025. 1/32 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [12] – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7

Хольгер Руне (Дания) [11] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [Q] – 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7

Якуб Меншик (Чехия) [16] – Юго Бланше (Франция) – 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3, 4:6, 6:7 (7:10)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) [18] – Артур Риндеркнех (Франция) – 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 3:6