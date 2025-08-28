Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Динамо покинул Зарю после завершения срока аренды
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 07:08 | Обновлено 28 августа 2025, 07:16
743
0

Полузащитник Динамо покинул Зарю после завершения срока аренды

20-летний хавбек Максим Василец не будет дальше играть за луганскую команду

Facebook. Максим Василец

20-летний хавбек Максим Василец, выступавший за Зарю на правах аренды с Динамо, начиная со второй части сезона 2023/24, не продолжит карьеру в луганском клубе.

За время аренды футболист провел в составе основной команды 5 матчей (160 минут). В межсезонье Василец получил травму и пропустил летние сборы команды Виктора Скрипника. Он восстанавливался в режиме индивидуальных тренировок.

После возвращения Зари в Украину полузащитник еще некоторое время оставался в структуре клуба, но в итоге не подписал новый контракт.

Согласно данным веб-портала Transfermarkt, контракт игрока с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года. Пока что он продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Максим Василец Динамо Киев Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Дмитрий Венков Виктор Скрипник аренда игрока
Николай Степанов Источник: Telegram
