Полузащитник Динамо покинул Зарю после завершения срока аренды

20-летний хавбек Максим Василец, выступавший за Зарю на правах аренды с Динамо, начиная со второй части сезона 2023/24, не продолжит карьеру в луганском клубе.

За время аренды футболист провел в составе основной команды 5 матчей (160 минут). В межсезонье Василец получил травму и пропустил летние сборы команды Виктора Скрипника. Он восстанавливался в режиме индивидуальных тренировок.

После возвращения Зари в Украину полузащитник еще некоторое время оставался в структуре клуба, но в итоге не подписал новый контракт.

Согласно данным веб-портала Transfermarkt, контракт игрока с «Динамо» действует до 30 июня 2026 года. Пока что он продолжает тренироваться по индивидуальной программе.