Инсайдер: переговоры по трансферу Довбика из Ромы в Вильярреал сорваны

28-летний нападающий Ромы Артем Довбик не перейдет в Вильярреал, сообщает журналист Маттео Моретто.

Форвард этим летом мог сменить клуб, к нему проявляли интерес несколько известных команд.

Переговоры по трансферу украинца в «Вильярреал» были активными, однако сорвались. Испанский клуб так и не сумел согласовать детали соглашения с волками.

Ранее сообщалось, что Довбик был не против перехода в «Вильярреал», поскольку считал чемпионат Испании приемлемым для себя.

В текущем сезоне нападающий сыграл за Рому 1 матч Серии A.