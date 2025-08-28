Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Инсайдер: переговоры по трансферу Довбика из Ромы в Вильярреал сорваны
Италия
28 августа 2025, 04:37 | Обновлено 28 августа 2025, 05:31
Журналист Маттео Моретто сообщил новости о ходе переговоров

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий Ромы Артем Довбик не перейдет в Вильярреал, сообщает журналист Маттео Моретто.

Форвард этим летом мог сменить клуб, к нему проявляли интерес несколько известных команд.

Переговоры по трансферу украинца в «Вильярреал» были активными, однако сорвались. Испанский клуб так и не сумел согласовать детали соглашения с волками.

Ранее сообщалось, что Довбик был не против перехода в «Вильярреал», поскольку считал чемпионат Испании приемлемым для себя.

В текущем сезоне нападающий сыграл за Рому 1 матч Серии A.

Николай Степанов Источник: X (Twitter)
