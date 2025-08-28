Инсайдер: переговоры по трансферу Довбика из Ромы в Вильярреал сорваны
Журналист Маттео Моретто сообщил новости о ходе переговоров
28-летний нападающий Ромы Артем Довбик не перейдет в Вильярреал, сообщает журналист Маттео Моретто.
Форвард этим летом мог сменить клуб, к нему проявляли интерес несколько известных команд.
Переговоры по трансферу украинца в «Вильярреал» были активными, однако сорвались. Испанский клуб так и не сумел согласовать детали соглашения с волками.
Ранее сообщалось, что Довбик был не против перехода в «Вильярреал», поскольку считал чемпионат Испании приемлемым для себя.
В текущем сезоне нападающий сыграл за Рому 1 матч Серии A.
Se han roto las negociaciones por Artem Dovbyk al Villarreal.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 27, 2025
