Играл после травмы. Стала известна оценка Миколенко в кубковом матче

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 августа 2025, 04:33 | Обновлено 28 августа 2025, 04:45
«Эвертон» одержал победу со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа в матче Кубка английской лиги «Эвертон» встречался с «Мансфилд Таун».

В основном составе «ирисок» на поле появился восстановившийся после травмы украинский защитник Виталий Миколенко.

Миколенко сыграл в матче 87 минут и за это время сделал 2 важных перехвата и 49 удачных пасов.

За такую ​​игру авторитетный портал SofaScore положил украинскому защитнику отметку в 7,2 балла.

Лучшим игроком был признан Джеймс Тарковски с оценкой – 8,6. Худшая оценка у форварда «Мансфилда» Уилла Эванса – 5,1.

Оценки от Sofa Score

Эвертон Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу Мансфилд Таун
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
