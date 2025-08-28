Играл после травмы. Стала известна оценка Миколенко в кубковом матче

27 августа в матче Кубка английской лиги «Эвертон» встречался с «Мансфилд Таун».

В основном составе «ирисок» на поле появился восстановившийся после травмы украинский защитник Виталий Миколенко.

Миколенко сыграл в матче 87 минут и за это время сделал 2 важных перехвата и 49 удачных пасов.

За такую ​​игру авторитетный портал SofaScore положил украинскому защитнику отметку в 7,2 балла.

Лучшим игроком был признан Джеймс Тарковски с оценкой – 8,6. Худшая оценка у форварда «Мансфилда» Уилла Эванса – 5,1.

Оценки от Sofa Score