Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер Манчестер Юнайтед извинился перед болельщиками
Англия
28 августа 2025, 03:45 | Обновлено 28 августа 2025, 04:27
Главный тренер Манчестер Юнайтед извинился перед болельщиками

Рубен Аморим объяснил, что это все, что он сейчас может сказать

Главный тренер Манчестер Юнайтед извинился перед болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим на послематчевой пресс-конференции пытался найти объяснение поражению от Гримсби Таун в Кубке английской лиги».

«Я просто хочу извиниться перед нашими болельщиками, мне больше нечего сказать о выступлении команды. Когда все так важно в нашем клубе и ты пытаешься сделать все возможное… Вы приходите из предсезонки, даже если проигрываете Арсеналу, вы там, вы прогрессируете и видите выступление команды, но потом наступает такой матч, когда все так важно для нашего клуба. И когда ты начинаешь игру так… Я думаю, что мои игроки очень четко показывают, чего они хотят, поэтому я искренне прошу прощения у наших болельщиков, мне больше нечего добавить.

Я знаю, что сегодня победила самая лучшая команда. Лучшие игроки проиграли, потому что, когда ты играешь как команда, ты можешь выиграть любой матч. Сегодня футбол был справедлив.

В конце концов, пенальти не имеют значения. После игры, независимо от того, выиграл ты или проиграл в серии пенальти, ощущение по 90 минут должны быть одинаковыми. Будем сфокусироваться на следующем матче, а потом у нас будет время обдумать все. У нас много обязательств перед нашими болельщиками, поэтому давайте сосредоточимся на игре. У нас есть работа, которую нужно проделать, подготовка к матчу, а потом мы остановимся и все обдумаем».

