Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Фенербахче. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
27 августа 2025, 23:09 |
367
0

Бенфика – Фенербахче. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги чемпионов 2025/26

27 августа 2025, 23:09 |
367
0
Бенфика – Фенербахче. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе орлов.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0] (матч продолжается)

Гол: Актюркоглу, 35

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 35 мин.

По теме:
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Шотландский позор. Брюгге забил 6 мячей в ворота Рейнджерс в отборе ЛЧ
Бенфика Фенербахче видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Керем Актюркоглу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27 августа 2025, 05:52 0
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»

Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
Футбол | 27.08.2025, 00:21
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
«Лучший выбор Динамо». Журналист – о новом тренере киевлян
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
Футбол | 27.08.2025, 19:53
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Отыграть два мяча у Маккаби можно, никаких вопросов нет»
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона
Футбол | 27.08.2025, 22:38
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 8
Футбол
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 2
Бокс
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
26.08.2025, 14:53 35
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 2
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем