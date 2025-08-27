Бенфика – Фенербахче. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги чемпионов 2025/26
27 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].
Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе орлов.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 27 августа
Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0] (матч продолжается)
Гол: Актюркоглу, 35
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 35 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол
Расс – о Мухаммеде Али