Бенфика – Фенербахче. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Фенербахче [первый поединок – 0:0].

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел в стартовом составе орлов.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 27 августа

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый поединок – 0:0] (матч продолжается)

Гол: Актюркоглу, 35

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Актюркоглу, 35 мин.