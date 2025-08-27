Трубин vs Моуриньо. Известны составы на матч Q4 ЛЧ Бенфика – Фенербахче
Ответная игра состоится 27 августа и начнется в 22:00 по Киеву
27 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Фенербахче (Турция).
Поединок пройдет на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Перед стартом игры наставники коллективов Бруну Лаже и Жозе Моуриньо назвали стартовые составы своих подопечных.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут.
Первая встреча между Фенербахче и Бенфикой завершилась со счетом 0:0. Победитель противостояния выйдет в основном этап ЛЧ, а проигравший отправится в Лигу Европы.
Стартовые составы на матч Бенфика – Фенербахче
