Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Лидер команды дал оценку слухам в прессе
Вингер и лидер Динамо Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги Европы против Маккаби прокомментировал слухи в СМИ по поводу конфликта с наставником Александром Шовковским.
Ранее сообщалось, что тренер и ветеран команды поругались на тренировке.
– Много слухи о конфликте между вами и Александром Шовковским. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.
– Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как между главным тренером и футболистом.
Думаю, больше нет нужды говорить об этом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марк Гехи может перебраться в состав чемпиона Англии
Эдди Хирн – о Джее Опетае