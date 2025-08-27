Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 19:32 | Обновлено 27 августа 2025, 19:34
1552
3

Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Лидер команды дал оценку слухам в прессе

27 августа 2025, 19:32 | Обновлено 27 августа 2025, 19:34
1552
3
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер и лидер Динамо Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги Европы против Маккаби прокомментировал слухи в СМИ по поводу конфликта с наставником Александром Шовковским.

Ранее сообщалось, что тренер и ветеран команды поругались на тренировке.

– Много слухи о конфликте между вами и Александром Шовковским. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.

– Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как между главным тренером и футболистом.

Думаю, больше нет нужды говорить об этом.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Звезда и легионер. Два игрока не помогут Динамо во второй игре с Маккаби
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Критика влияет на команду, и мы ее заслужили»
Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Маккаби Т-А
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний трансфер большого лета. Ливерпуль покупает защитника
Футбол | 27 августа 2025, 18:59 1
Последний трансфер большого лета. Ливерпуль покупает защитника
Последний трансфер большого лета. Ливерпуль покупает защитника

Марк Гехи может перебраться в состав чемпиона Англии

Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Бокс | 27 августа 2025, 00:02 1
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь

Эдди Хирн – о Джее Опетае

Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Ворскла уничтожила соперниц в полуфинале квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2025, 14:24
Ворскла уничтожила соперниц в полуфинале квалификации Лиги чемпионов
Ворскла уничтожила соперниц в полуфинале квалификации Лиги чемпионов
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Бокс | 27.08.2025, 05:52
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
а що це за "Володимирович"? що за фаміл'ярність? 
Ответить
+1
Andromed
та зрозуміло що він не став би погано про нього виражатися в такий момент
Ответить
0
Arera
Ярмоленко, как говорила твоя землячка примадонна Большого-Пребольшого Театра Галина Вишневская: "Лучше кончить на несколько лет раньше, чем на одну неделю позже. Потому что эта неделя может вам принести такие разочарования, на всю оставшуюся жизнь". Вешай уже буццы на гвоздь Андрюша!  Пора!
Ответить
-4
Популярные новости
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 2
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 33
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем