Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским

Вингер и лидер Динамо Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги Европы против Маккаби прокомментировал слухи в СМИ по поводу конфликта с наставником Александром Шовковским.

Ранее сообщалось, что тренер и ветеран команды поругались на тренировке.

– Много слухи о конфликте между вами и Александром Шовковским. Хотелось бы услышать информацию из первых уст по этому поводу.

– Я даже не считаю нужным комментировать то, что пишут в СМИ. У нас нормальные, деловые отношения с Владимировичем, как между главным тренером и футболистом.

Думаю, больше нет нужды говорить об этом.