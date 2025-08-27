Звезда и легионер. Два игрока не помогут Динамо во второй игре с Маккаби

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил о кадровых потерях команды накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

«К сожалению, нам не помогут Анхель Торрес и Владислав Ванат. На них мы завтра не сможем рассчитывать».

Интересно, что ранее сообщалось о прогрессе в переговорах по трансферу Владислава Ваната в «Жирону».

Матч «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив состоится 28 августа в 21:00.