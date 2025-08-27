Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда и легионер. Два игрока не помогут Динамо во второй игре с Маккаби
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 19:16 | Обновлено 27 августа 2025, 19:46
Звезда и легионер. Два игрока не помогут Динамо во второй игре с Маккаби

Владислав Ванат и Анхель Торрес пропустят ответный матч за право играть в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил о кадровых потерях команды накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.

«К сожалению, нам не помогут Анхель Торрес и Владислав Ванат. На них мы завтра не сможем рассчитывать».

Интересно, что ранее сообщалось о прогрессе в переговорах по трансферу Владислава Ваната в «Жирону».

Матч «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив состоится 28 августа в 21:00.

Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский Маккаби Тель-Авив Владислав Ванат Анхель Торрес Динамо - Маккаби Т-А
Дмитрий Вус Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
Ванат уже головой в  Испании. А на с чет Торреса, то тут фиг его знает, хрусталь какой-то
Ответить
-1
AK.228
Ну ясно… слив 
Ответить
-2
Khafre
Може наш геній тренерського цеху, СаШо вирішив трішки накохати суперника і зробити сюрприз
Ответить
-2
