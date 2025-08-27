Украина. Премьер лига27 августа 2025, 19:16 | Обновлено 27 августа 2025, 19:46
1159
3
Звезда и легионер. Два игрока не помогут Динамо во второй игре с Маккаби
Владислав Ванат и Анхель Торрес пропустят ответный матч за право играть в Лиге Европы
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский сообщил о кадровых потерях команды накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского «Маккаби» Тель-Авив.
«К сожалению, нам не помогут Анхель Торрес и Владислав Ванат. На них мы завтра не сможем рассчитывать».
Интересно, что ранее сообщалось о прогрессе в переговорах по трансферу Владислава Ваната в «Жирону».
Матч «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив состоится 28 августа в 21:00.
Комментарии 3
Ванат уже головой в Испании. А на с чет Торреса, то тут фиг его знает, хрусталь какой-то
Ну ясно… слив
Може наш геній тренерського цеху, СаШо вирішив трішки накохати суперника і зробити сюрприз
