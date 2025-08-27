ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал слухи о конфликте с лидером столичного клуба Андреем Ярмоленко:

«Команда, по сути, на сборах уже второй месяц. И в команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы, – это уже ни на какую голову не укладывается.

Если бы все произошло так, как это преподнесли, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все, улыбнулись. И это ничего не изменило: все равно нужно завтра решать задачу и делать все от нас зависящее, чтобы этого добиться».