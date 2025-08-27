Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 19:47 |
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о конфликте с лидером команды

ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал слухи о конфликте с лидером столичного клуба Андреем Ярмоленко:

«Команда, по сути, на сборах уже второй месяц. И в команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы, – это уже ни на какую голову не укладывается.

Если бы все произошло так, как это преподнесли, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все, улыбнулись. И это ничего не изменило: все равно нужно завтра решать задачу и делать все от нас зависящее, чтобы этого добиться».

Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Динамо Киев от Шурика
MIRRA
коли відсутня гра і результат, ЗМІ доводиться мусолити закулісну битовуху
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Те як все розрулили це вже інше питання. Розрулили і ладно. Але вигнання з матюками Ярмоленка з тренування було і це факт.
Ответить
-1
LexХХХ
Інколи так буває, коли гри нема, то відволікають увагу якоюсь нісенітницею. 
Ответить
-2
Lulinnha
Шовковский: Сказал Андрею что если он сделает хет-трик то оплачу ему ужин под отличное винцо."
Ответить
-3
Arera
ну послал шовковский разок ярмоленко на три буквы. Что тут такого??
Ответить
-4
Saar
Саша, йди з Динамо, йди. Не руйнуй команду.
Ответить
-5
