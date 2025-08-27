Белик оценил шансы сборной Украины квалифицироваться на ЧМ-2026

Бывший форвард национальной сборной Украины Алексей Белик, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы «сине-желтых» на выход на чемпионат мира 2026 года.

– Каким будет ваш прогноз в итоге выступлений сборной Украины в квалификации?

– Если говорить о мастерстве и опыте, то мы фавориты в борьбе за второе место в группе, но это не значит, что нельзя попытаться составить конкуренцию сильнейшей сборной нашего квартета.

При этом нужно понимать, что у сборной Украины нет права на ошибку в матчах с Исландией и Азербайджаном, поскольку статус второй команды можно быстро потерять, – сказал Алексей.

В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 числа на «Тарчинский Арена Вроцлав» будут принимать Францию.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи