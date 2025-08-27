Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
27 августа 2025, 17:34 |
1

Белик оценил шансы сборной Украины квалифицироваться на ЧМ-2026

Алексей верит в подопечных Сергея Реброва

Белик оценил шансы сборной Украины квалифицироваться на ЧМ-2026
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Бывший форвард национальной сборной Украины Алексей Белик, эксклюзивно для Sport.ua, оценил шансы «сине-желтых» на выход на чемпионат мира 2026 года.

– Каким будет ваш прогноз в итоге выступлений сборной Украины в квалификации?

– Если говорить о мастерстве и опыте, то мы фавориты в борьбе за второе место в группе, но это не значит, что нельзя попытаться составить конкуренцию сильнейшей сборной нашего квартета.

При этом нужно понимать, что у сборной Украины нет права на ошибку в матчах с Исландией и Азербайджаном, поскольку статус второй команды можно быстро потерять, – сказал Алексей.

В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 числа на «Тарчинский Арена Вроцлав» будут принимать Францию.

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Алексей Белик сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу Сергей Ребров
dudigo78
Як на мене саме Ісландія очевидний фаворит за друге місце. Тільки якесь диво може нам допомогти їх випередити
