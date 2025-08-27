Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 августа 2025, 15:56 | Обновлено 27 августа 2025, 16:01
Его рекомендовали Павлов и Кучеревский. Умер экс-игрок Днепра

Сергей Парастаев играл на позиции полузащитника

Его рекомендовали Павлов и Кучеревский. Умер экс-игрок Днепра
АФМО

На 64-м году жизни скончался известный украинский полузащитник Сергей Парастаев.

Парастаев родился в городе Руставе в Грузии. В юном возрасте вместе с родителями переехал в Кривой Рог. Со временем семья была вынуждена часто менять место жительства. Сергей начал профессиональную карьеру в Торпедо из Кокшетау (теперь это казахский клуб Окжетпес).

Позже он выступал за «Манометр» из города томь и «Металлург» из магнитогорска.

В 1986 году по рекомендации легендарного Николая Павлова Парастаев получил приглашение в Днепровский «Днепр». В своем первом матче он отличился пятью голами за команду дублеров и подавал большие надежды, однако пробиться в состав, где играли Сергей Пучков, Геннадий Литовченко, Олег Таран, Олег Тарасов и другие, ему не удалось.

Тренер «Днепра» Евгений Кучеревский посоветовал ему перейти к «Судностроителю» из Николаева. Парастаев прислушивался к наставнику и хорошо зарекомендовал себя в новой команде.

В 1989 году он вторично вернулся к «Судностроителю» и провел там два сезона (90 матчей).

Также в карьере полузащитника были «Нива» из Винницы и житомирское «Полесье».

