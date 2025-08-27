«Ему нравится этот вариант». Назван клуб, в который хочет перейти Довбик

Итальянский журналист Стефано Карина прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

«Вильярреал» и «Ньюкасл» являются вариантами для Довбика. Приоритетом для Артема было бы возвращение в Ла Лигу. Ему нравится вариант с «Вильярреалом», который бы выплачивал ему зарплату. Но проблема в формуле соглашения. «Рома» хочет опции с обязательным выкупом контракта», – сказал Карина в эфире Radio Radio.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.