«Ему нравится этот вариант». Назван клуб, в который хочет перейти Довбик
Стефано Карина поделился информацией о будущем Артема
Итальянский журналист Стефано Карина прокомментировал ситуацию с будущим украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.
«Вильярреал» и «Ньюкасл» являются вариантами для Довбика. Приоритетом для Артема было бы возвращение в Ла Лигу. Ему нравится вариант с «Вильярреалом», который бы выплачивал ему зарплату. Но проблема в формуле соглашения. «Рома» хочет опции с обязательным выкупом контракта», – сказал Карина в эфире Radio Radio.
Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба.
