Ворскла уничтожила соперниц в полуфинале квалификации Лиги чемпионов
Хет-трик Яны Калининой помог полтавской команде добыть разгромную победу
Женская команда полтавской «Ворсклы» очень успешно стартовала в квалификационном раунде Лиги чемпионов, разгромив грузинскую команду «Ланчхути» (5:0).
Подопечные Ии Андрущак уверенно начали поединок, угрожая воротам гостей с первых минут игры. Счет во встрече открыла Яна Калинина, отличившись на 28-й минуте игры. Больше в первом тайме голов не забивали.
Прорвало полтавскую команду во второй половине матча. На 52 минуте игры Калинина оформила дубль, уверенно обыграв Татью Губанию. На 55-й минуте встречи Виктория Радионова забила еще один мяч в ворота грузинок, доведя счет до разгромного. Но подопечные Ии Андрущак на этом не остановились. На 71 минуте игры Роксолана Кравчук забила 4 гола, а добила грузинскую команду Калинина, оформив хет-трик на 86 минуте игры.
Команда Ии Андрущак получила путевку в финал квалификации Лиги чемпионов, где за место в групповом раунде полтавская команда сразится с победителем пары Гинтра (Литва) – Фарул Констанца (Румыния).
Лига чемпионов (женщины). Полуфинал квалификации, 27 августа.
Ворскла – Ланчхути – 5:0
Голы: Калинина, 28, 52, 86, Радионова, 55, Кравчук, 71
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/8 финала украинцы встретятся с поляками
«Шахтер» готов продать Кевина
Цього сезону Україна матиме гідний виступ у жіночій ЛЧ. Ми це доведемо на футбольному полі.🤍💚💛💙🇺🇦🔥