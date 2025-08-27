Ворскла уничтожила соперниц в полуфинале квалификации Лиги чемпионов

Женская команда полтавской «Ворсклы» очень успешно стартовала в квалификационном раунде Лиги чемпионов, разгромив грузинскую команду «Ланчхути» (5:0).

Подопечные Ии Андрущак уверенно начали поединок, угрожая воротам гостей с первых минут игры. Счет во встрече открыла Яна Калинина, отличившись на 28-й минуте игры. Больше в первом тайме голов не забивали.

Прорвало полтавскую команду во второй половине матча. На 52 минуте игры Калинина оформила дубль, уверенно обыграв Татью Губанию. На 55-й минуте встречи Виктория Радионова забила еще один мяч в ворота грузинок, доведя счет до разгромного. Но подопечные Ии Андрущак на этом не остановились. На 71 минуте игры Роксолана Кравчук забила 4 гола, а добила грузинскую команду Калинина, оформив хет-трик на 86 минуте игры.

Команда Ии Андрущак получила путевку в финал квалификации Лиги чемпионов, где за место в групповом раунде полтавская команда сразится с победителем пары Гинтра (Литва) – Фарул Констанца (Румыния).

Лига чемпионов (женщины). Полуфинал квалификации, 27 августа.

Ворскла – Ланчхути – 5:0

Голы: Калинина, 28, 52, 86, Радионова, 55, Кравчук, 71