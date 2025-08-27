28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].

Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей игры будет испанский рефери Гильермо Куадра.

Подопечные Арды Турана стартовали в еврокубковой квалификации с Q1 Лиги Европы и успели пройти Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В третьем круге горняки потерпели поражение от Панатинаикоса в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:0, пен. 3:4).

Серветт изначально сыграл в ЛЧ – в Q2 швейцарцы уступили Виктории Пльзень (1:0, 1:3). В третьем раунде отбора ЛЕ гранатовые проиграли Утрехту (1:3, 1:2).

Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.

Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».