Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Серветт
28.08.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 августа 2025, 13:52 |
207
0

Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги конференций 28 августа в 22:00

27 августа 2025, 13:52 |
207
0
Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт (Швейцария) и Шахтер (Украина) [первый поединок – 1:1].

Поединок пройдет на арене Стад де Женев, Швейцария. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей игры будет испанский рефери Гильермо Куадра.

Подопечные Арды Турана стартовали в еврокубковой квалификации с Q1 Лиги Европы и успели пройти Ильвес (6:0, 0:0) и Бешикташ (4:2, 2:0). В третьем круге горняки потерпели поражение от Панатинаикоса в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:0, пен. 3:4).

Серветт изначально сыграл в ЛЧ – в Q2 швейцарцы уступили Виктории Пльзень (1:0, 1:3). В третьем раунде отбора ЛЕ гранатовые проиграли Утрехту (1:3, 1:2).

Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.

Серветт – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Серветт – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Предложение на столе. Шахтер может продать вингера за 40 млн
Украинские арбитры назначены на матч квалификации Лиги конференций
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Серветт – Шахтер
Серветт Шахтер Донецк смотреть онлайн Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Футбол | 27 августа 2025, 14:43 0
Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Веен – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Германии 27 августа в 21:45

Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Бокс | 27.08.2025, 00:02
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26.08.2025, 19:02
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»
Футбол | 27.08.2025, 11:01
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 2
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
26.08.2025, 01:31 1
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 2
Футбол
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
25.08.2025, 11:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем