Ман Юнайтед хочет избавиться от вундеркинда. Бавария следит за ситуацией

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну может сменить клубную прописку, перебравшись в другой чемпионат. Об этом сообщает престижное издание The Athletic.

По информации источника, англичанин открыт к уходу из Манчестера, а сам клуб в течение всего лета был готов отпустить игрока. В настоящее время Кобби рассматривает только европейские варианты продолжения карьеры, желательно вне Англии.

Сообщается, что «Бавария» интересовалась Майну, но не дошла до официальных переговоров. Ожидается, что Манчестер Юнайтед согласится продать полузащитника за 52 миллиона евро или даже меньше, ведь трансферное окно скоро закрывается.

Ранее сообщалось, что Бетис хочет приобрести вингера Манчестер Юнайтед