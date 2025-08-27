Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ман Юнайтед хочет избавиться от вундеркинда. Бавария следит за ситуацией
Англия
27 августа 2025, 13:56
Ман Юнайтед хочет избавиться от вундеркинда. Бавария следит за ситуацией

Кобби Мейну может сменить клубную прописку

Ман Юнайтед хочет избавиться от вундеркинда. Бавария следит за ситуацией
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну может сменить клубную прописку, перебравшись в другой чемпионат. Об этом сообщает престижное издание The Athletic.

По информации источника, англичанин открыт к уходу из Манчестера, а сам клуб в течение всего лета был готов отпустить игрока. В настоящее время Кобби рассматривает только европейские варианты продолжения карьеры, желательно вне Англии.

Сообщается, что «Бавария» интересовалась Майну, но не дошла до официальных переговоров. Ожидается, что Манчестер Юнайтед согласится продать полузащитника за 52 миллиона евро или даже меньше, ведь трансферное окно скоро закрывается.

Ранее сообщалось, что Бетис хочет приобрести вингера Манчестер Юнайтед

Кобби Мейну Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Бундеслига чемпионат Германии по футболу чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
