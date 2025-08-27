Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов
27 августа 2025, 13:32 | Обновлено 27 августа 2025, 13:37
167
0

ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26

Обнародованные мячи для турниров среди мужчин и женщин

27 августа 2025, 13:32 | Обновлено 27 августа 2025, 13:37
167
0
ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
УЕФА

УЕФА на официальном сайте совместно с брендом Adidas представил игровые мячи для группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 среди мужчин и женщин.

Впервые новые мячи появятся на поле 27 августа во время заключительных матчей квалификации Лиги чемпионов.

Дизайн мужского мяча вдохновлён ночным небом и звездами, тогда как женский вариант отражает глубины космоса и северное сияние.

Главный акцент сделан на культовых звездах Лиги чемпионов, выделяющихся на фоне основного цвета.

Оба мяча сделаны с использованием технологий Adidas, прошедших строгие испытания в аэродинамических трубах и на поле.

ФОТО. УЕФА представил мяч для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26

По теме:
Копенгаген – Базель. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Брюгге – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины не имеет права на ошибку»
Лига чемпионов УЕФА фото презентация мячи adidas
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
Футбол | 26 августа 2025, 18:11 14
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании
На игрока Динамо и сборной Украины появился именитый покупатель из Испании

Волошин привлек внимание «Депортиво»

Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Футбол | 27 августа 2025, 13:28 0
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную
Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную

Алексей Белик назвал футболистов, которые заслуживают вызова в расположение «сине-желтых»

Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Футбол | 27.08.2025, 09:48
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Буде-Глимт стал первым норвежским клубом в Лиге чемпионов за 18 лет
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27.08.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Бокс | 27.08.2025, 00:02
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
Флойд Мейвезер назвал бой, который мечтает сейчас увидеть
26.08.2025, 00:02
Бокс
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»
25.08.2025, 23:24 2
Бокс
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 83
Футбол
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
26.08.2025, 07:12 31
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
25.08.2025, 16:56 12
Теннис
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
Украинский форвард прокомментировал свой переход из Динамо в Шахтер
25.08.2025, 11:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем