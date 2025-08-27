ФОТО. УЕФА представил мячи для группового этапа Лиги чемпионов 2025/26
Обнародованные мячи для турниров среди мужчин и женщин
УЕФА на официальном сайте совместно с брендом Adidas представил игровые мячи для группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 среди мужчин и женщин.
Впервые новые мячи появятся на поле 27 августа во время заключительных матчей квалификации Лиги чемпионов.
Дизайн мужского мяча вдохновлён ночным небом и звездами, тогда как женский вариант отражает глубины космоса и северное сияние.
Главный акцент сделан на культовых звездах Лиги чемпионов, выделяющихся на фоне основного цвета.
Оба мяча сделаны с использованием технологий Adidas, прошедших строгие испытания в аэродинамических трубах и на поле.
This story starts with a star. 💫⚽️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2025
Introducing the new UEFA Champions League Pro Match Ball...@adidasfootball | #shiningstars pic.twitter.com/F1Fk0ZDDLk
