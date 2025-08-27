Коуч Шахтера назвал футболистов, которых Ребров должен вызвать в сборную

Бывший форвард национальной сборной Украины Алексей Белик, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, кто может усилить сборную Украины. Специалист назвал несколько фамилий.

«Я бы еще обратил внимание на молодежную сборную, где отметил защитника Илью Крупского. Тот же Артем Бондаренко, но его, правда, уже вызывают в национальную команду. Возможно, Владислав Велетень, который, как мы понимаем, из «Колоса» переходит в «Полесье». Его можно было бы попробовать в качестве вингера.

Понятно, что в ближайшем будущем обратят внимание на футболистов, которые хорошо проявят себя в чемпионате Украины, но времени прошло не так много, чтобы делать какие-то прогнозы», – сказал Алексей.

В сентябре «сине-желтые» сыграют против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00). Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5 числа на «Тарчинский Арена Вроцлав» будут принимать Францию.

