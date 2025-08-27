Он ничего не требовал. Гоменюк рассказал о работе с Мироном Маркевичем
В харьковском Металлисте не было нагрузок, тактик, схем и перестроений
Бывший форвард Металлиста Владимир Гоменюк рассказал о периоде совместной работы с главным тренером харьковского клуба Мироном Маркевичем:
«Все очень просто. Без нагрузок, каких-то тактик, схем, перестроек. Просто выходили и играли.
Там собрался такой подбор игроков, что можно вообще ничего не делать, только следить, чтобы они находились в хорошем настроении.
Это, пожалуй, единственный тренер в моей карьере, который ничего не требовал. Просто выходи и делай, что умеешь».
Гоменюк сыграл под руководством Маркевича 8 официальных матчей и забил 1 гол. Маркевич возглавлял Металлист с 2005 по 2014 год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Родриго был недоволен заменой
Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело