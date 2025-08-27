Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Он ничего не требовал. Гоменюк рассказал о работе с Мироном Маркевичем
Украина. Премьер лига
27 августа 2025, 04:17 | Обновлено 27 августа 2025, 04:45
Он ничего не требовал. Гоменюк рассказал о работе с Мироном Маркевичем

В харьковском Металлисте не было нагрузок, тактик, схем и перестроений

Мирон Маркевич

Бывший форвард Металлиста Владимир Гоменюк рассказал о периоде совместной работы с главным тренером харьковского клуба Мироном Маркевичем:

«Все очень просто. Без нагрузок, каких-то тактик, схем, перестроек. Просто выходили и играли.

Там собрался такой подбор игроков, что можно вообще ничего не делать, только следить, чтобы они находились в хорошем настроении.

Это, пожалуй, единственный тренер в моей карьере, который ничего не требовал. Просто выходи и делай, что умеешь».

Гоменюк сыграл под руководством Маркевича 8 официальных матчей и забил 1 гол. Маркевич возглавлял Металлист с 2005 по 2014 год.

Владимир Гоменюк Мирон Маркевич Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
