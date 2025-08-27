Он ничего не требовал. Гоменюк рассказал о работе с Мироном Маркевичем

Бывший форвард Металлиста Владимир Гоменюк рассказал о периоде совместной работы с главным тренером харьковского клуба Мироном Маркевичем:

«Все очень просто. Без нагрузок, каких-то тактик, схем, перестроек. Просто выходили и играли.

Там собрался такой подбор игроков, что можно вообще ничего не делать, только следить, чтобы они находились в хорошем настроении.

Это, пожалуй, единственный тренер в моей карьере, который ничего не требовал. Просто выходи и делай, что умеешь».

Гоменюк сыграл под руководством Маркевича 8 официальных матчей и забил 1 гол. Маркевич возглавлял Металлист с 2005 по 2014 год.