Источник: «Динамо проделало хорошую работу и получило отличного тренера»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 00:41 | Обновлено 29 августа 2025, 01:06
1703
0

Польский журналист Слонка – о назначении Кендзьорека

ФК Динамо. Мацей Кендзьорек

Польский журналист Петр Слонка оценил назначение своего соотечественника Мацея Кендзьорека в тренерский штаб Динамо.

«Я расспрашивал многих экспертов и сотрудников из других клубов о Мацее. Слышал только положительные отзывы. Динамо проделало хорошую работу и получило отличного тренера», – сказал Слонка.

Кендзьорек будет работать в Киеве тренером-аналитиком, а также специалистом по игре на стандартных положениях.

Свою тренерскую карьеру начал в 2003 году, сначала работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг, с 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в «Ракуве», который за это время выиграл вторую и первую польские лиги.

Далее в течение сезона был помощником главного тренера в команде «Арка» (Гдыня) и входил в тренерский штаб «Леха» (Познань), с которым стал чемпионом. Перед переходом в «Динамо» возглавлял «Радомяк», работая на должности главного тренера.

Кроме того, Кендзьорек помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Петр Слонка Мацей Кендзьорек
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
