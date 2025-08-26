Ньюкасл не одержал ни одной победы в последних матчах АПЛ без лидера атаки
Отсутствие Александра Исака является проблемой для «сорок»
«Ньюкасл» в последних 7 матчах АПЛ без своего нападающего Александра Исака не одержал ни одной победы – 4 ничьи и 3 поражения.
25 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.
В 4 из 7 поединков этой безвыигрышной серии «сороки» не смогли забить ни одного гола. Разница мячей составила 5:9.
Последние 7 матчей Ньюкасла в АПЛ без Исака
- 17 февраля 2024: Борнмут – 2:2
- 28 сентября 2024: Манчестер Сити – 1:1
- 5 октября 2024: Эвертон – 0:0
- 26 февраля 2025: Ливерпуль – 0:2
- 18 мая 2025: Арсенал – 0:1
- 16 августа 2025: Астон Вилла – 0:0
- 25 августа 2025: Ливерпуль – 2:3
Сейчас «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ньюкасл» – 15-е.
