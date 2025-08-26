Ньюкасл не одержал ни одной победы в последних матчах АПЛ без лидера атаки

«Ньюкасл» в последних 7 матчах АПЛ без своего нападающего Александра Исака не одержал ни одной победы – 4 ничьи и 3 поражения.

25 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

В 4 из 7 поединков этой безвыигрышной серии «сороки» не смогли забить ни одного гола. Разница мячей составила 5:9.

Последние 7 матчей Ньюкасла в АПЛ без Исака

17 февраля 2024: Борнмут – 2:2

28 сентября 2024: Манчестер Сити – 1:1

5 октября 2024: Эвертон – 0:0

26 февраля 2025: Ливерпуль – 0:2

18 мая 2025: Арсенал – 0:1

16 августа 2025: Астон Вилла – 0:0

25 августа 2025: Ливерпуль – 2:3

Сейчас «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ньюкасл» – 15-е.