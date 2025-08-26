Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл не одержал ни одной победы в последних матчах АПЛ без лидера атаки
Англия
26 августа 2025, 23:34
Ньюкасл не одержал ни одной победы в последних матчах АПЛ без лидера атаки

Отсутствие Александра Исака является проблемой для «сорок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

«Ньюкасл» в последних 7 матчах АПЛ без своего нападающего Александра Исака не одержал ни одной победы – 4 ничьи и 3 поражения.

25 августа состоялась игра 2-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

В 4 из 7 поединков этой безвыигрышной серии «сороки» не смогли забить ни одного гола. Разница мячей составила 5:9.

Последние 7 матчей Ньюкасла в АПЛ без Исака

  • 17 февраля 2024: Борнмут – 2:2
  • 28 сентября 2024: Манчестер Сити – 1:1
  • 5 октября 2024: Эвертон – 0:0
  • 26 февраля 2025: Ливерпуль – 0:2
  • 18 мая 2025: Арсенал – 0:1
  • 16 августа 2025: Астон Вилла – 0:0
  • 25 августа 2025: Ливерпуль – 2:3

Сейчас «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ньюкасл» – 15-е.

Ливерпуль Ньюкасл Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ньюкасл - Ливерпуль Александер Исак
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
