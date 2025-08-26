Кунья возглавляет трансферный рейтинг южноамериканских игроков этого сезона
Какими были самые крупные переходы игроков из Южной Америки?
Спрос на южноамериканских футболистов в этом межсезонье был, как всегда, высоким. Состоялось много интересных трансферов.
Лидером по стоимости трансфера среди игроков из Южной Америки является Матеус Кунья, который перешел из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро.
В целом клубы осуществили 7 трансферов южноамериканцев, которые составили или превысили 30 млн евро.
Самые дорогие трансферы южноамериканских футболистов 2025/26
- 74,2 млн евро – Матеус Кунья (из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед)
- 70,0 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
- 63,7 млн евро – Жоао Педро (из Брайтона в Челси)
- 53,0 млн евро – Дарвин Нуньес (из Ливерпуля в Аль-Хиляль)
- 45,0 млн евро – Франко Мастантуоно (из Ривер Плейт в Реал)
- 34,0 млн евро – Эстевао (из Палмейраса в Челси)
- 30,0 млн евро – Игорь Пайшао (из Фейенорда в Марсель)
- 28,1 млн евро – Нико Гонсалес (из Фиорентины в Ювентус)
- 27,0 млн евро – Ричард Риос (из Палмейраса в Бенфику)
