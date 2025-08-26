Кунья возглавляет трансферный рейтинг южноамериканских игроков этого сезона

Спрос на южноамериканских футболистов в этом межсезонье был, как всегда, высоким. Состоялось много интересных трансферов.

Лидером по стоимости трансфера среди игроков из Южной Америки является Матеус Кунья, который перешел из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» за 74,2 млн евро.

В целом клубы осуществили 7 трансферов южноамериканцев, которые составили или превысили 30 млн евро.

Самые дорогие трансферы южноамериканских футболистов 2025/26

74,2 млн евро – Матеус Кунья (из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед) 70,0 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию) 63,7 млн евро – Жоао Педро (из Брайтона в Челси) 53,0 млн евро – Дарвин Нуньес (из Ливерпуля в Аль-Хиляль) 45,0 млн евро – Франко Мастантуоно (из Ривер Плейт в Реал) 34,0 млн евро – Эстевао (из Палмейраса в Челси) 30,0 млн евро – Игорь Пайшао (из Фейенорда в Марсель) 28,1 млн евро – Нико Гонсалес (из Фиорентины в Ювентус) 27,0 млн евро – Ричард Риос (из Палмейраса в Бенфику)