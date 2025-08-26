ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Челси и Ман Юнайтед продолжит карьеру в Серии А
Неманья Матич на правах свободного агента перешел в «Сассуоло»
Известный сербский опорный полузащитник Неманья Матич определился с будущим клубом. 37-летний футболист продолжит карьеру в итальянском «Сассуоло».
По информации пресс-службы клуба, Матич подписал контракт с итальянцами до лета 2026 года с опцией продления сотрудничества ещё на год при соблюдении определённых условий.
С января 2024 года Неманья выступал за французский «Лион», за который всего сыграл 58 матчей (один гол и одна результативная передача). После французского клуба Матич находился в статусе свободного агента.
В течение профессиональной карьеры Матич выступал за такие клубы, как: «Челси», «Витесс», «Бенфика», «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Ренн» и «Кошице».
Nemanja Matić è neroverde! 🖤💚#ForzaSasol pic.twitter.com/zHJRM4ddRr— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 26, 2025
Benvenuto Nemanja! 🤝#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/M3TaHj3NkK— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) August 26, 2025
