Англия
26 августа 2025, 18:35
Ведется работа над трансфером Довбика в английский топ-клуб

Украинский нападающий может перебраться в «Ньюкасл»

Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает Филиппо Биафора.

По информации источник, посредники 28-летнего футболиста работают над трансфером 28-летнего футболиста в английский клуб, который ищет нападающего.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо раскрыл подробности по «Довбику» и «Вильярреалу».

Артем Довбик Ньюкасл Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник: X (Twitter)
Lulinnha
Это будет круто. 
Burevestnik
В більшості країн Європи (в тому числі в Англії, Італії, Іспанії)
трансферне вікно триває до 31 серпня.
Скоріше вже нехай пройдуть 5 днів,
щоб менше було брехливих вкидів про трансфери.
Andromed
сумніваюсь що цей транфер відбудеться, сорокам ще треба вирішити проблему з Ісаком
