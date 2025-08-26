Ведется работа над трансфером Довбика в английский топ-клуб

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает Филиппо Биафора.

По информации источник, посредники 28-летнего футболиста работают над трансфером 28-летнего футболиста в английский клуб, который ищет нападающего.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

