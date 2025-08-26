ФОТО. Фанаты Ньюкасла представили одежду с оскорблениями в адрес Исака
Болельщики продавали мерч перед игрой с «Ливерпулем»
25 августа состоялся заключительный матч второго тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
Местом проведения встречи стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Команды устроили зрелищный футбол с интригой до последней секунды. Победу в матче благодаря голу под занавес игры вырвал «Ливерпуль» – 3:2.
Перед стартовым свистком фанаты «Ньюкасла» продавали рядом со стадионом одежду с оскорбительными изображениями в адрес своего форварда Александра Исака.
Шведский футболист отказывается играть за «сорок», так как хочет в это летнее трансферное окно перейти в «Ливерпуль».
Такое отношение шведского форварда возмутило болельщиков, которые решили позлорадствовать над игроком.
«Исаак – крыса», – написано на одежде.
ФОТО. Фанаты Ньюкасла представили одежду с оскорблениями в адрес Исака
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий тренер высказался о Жоане Гарсии
Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе