  ФОТО. Фанаты Ньюкасла представили одежду с оскорблениями в адрес Исака
26 августа 2025, 17:46 | Обновлено 26 августа 2025, 17:47
Болельщики продавали мерч перед игрой с «Ливерпулем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

25 августа состоялся заключительный матч второго тура Английской Премьер-лиги между клубами «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Местом проведения встречи стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Команды устроили зрелищный футбол с интригой до последней секунды. Победу в матче благодаря голу под занавес игры вырвал «Ливерпуль» – 3:2.

Перед стартовым свистком фанаты «Ньюкасла» продавали рядом со стадионом одежду с оскорбительными изображениями в адрес своего форварда Александра Исака.

Шведский футболист отказывается играть за «сорок», так как хочет в это летнее трансферное окно перейти в «Ливерпуль».

Такое отношение шведского форварда возмутило болельщиков, которые решили позлорадствовать над игроком.

«Исаак – крыса», – написано на одежде.

