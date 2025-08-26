Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Готов сыграть с кем угодно в следующем раунде»

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором криворожская команда со счетом 3:0 одолела «Куликов–Белку»:

– Как в целом прокомментируешь матч?

– В целом оцениваю игру положительно. Есть победа, мы шагаем дальше, к 1/16 финала, это самое главное. Мы ожидали непростой матч, он таким и оказался. До перерыва было несколько сложно, во втором сразу предложили высокий темп сопернику и сумели быстро забить.

– Ты впервые забил в новом сезоне. Что для тебя значит этот гол?

– Когда игрок забивает, он становится более уверенным. Поэтому, надеюсь, этот мяч придаст мне сил. Чтобы я наконец смог забить и в чемпионате. Но, стоит отметить, что в этом сезоне у меня несколько другие функции на поле в отличие от прошлого. Поэтому в первую очередь я выполняю указания тренера. Делаю то, что он просит.

– Соперник в первом тайме держался. За счет чего удалось дожать оппонента?

– Тренеры просили продолжать в том же духе, продолжать давить на ворота. Только добавить в темпе. В первом тайме где–то играли не так быстро. Из–за этого соперник успевал перестраиваться. Поэтому моментов было не так много. Из–за этого и счет 0:0. Хорошо, что быстро удалось отличиться во второй половине и довели дело до логического завершения.

– Какого жереба ждете в следующем раунде?

– Кубок – это такая вещь, что здесь любая команда может настроиться на один матч и выдать «игру жизни». Поэтому готов сыграть с кем угодно в следующем раунде.

