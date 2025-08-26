Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Готов сыграть с кем угодно в следующем раунде»
Кубок Украины
26 августа 2025, 17:11 | Обновлено 26 августа 2025, 17:12
154
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Готов сыграть с кем угодно в следующем раунде»

Украинский полузащитник прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Украины

26 августа 2025, 17:11 | Обновлено 26 августа 2025, 17:12
154
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Готов сыграть с кем угодно в следующем раунде»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Украины, в котором криворожская команда со счетом 3:0 одолела «Куликов–Белку»:

– Как в целом прокомментируешь матч?

– В целом оцениваю игру положительно. Есть победа, мы шагаем дальше, к 1/16 финала, это самое главное. Мы ожидали непростой матч, он таким и оказался. До перерыва было несколько сложно, во втором сразу предложили высокий темп сопернику и сумели быстро забить.

– Ты впервые забил в новом сезоне. Что для тебя значит этот гол?

– Когда игрок забивает, он становится более уверенным. Поэтому, надеюсь, этот мяч придаст мне сил. Чтобы я наконец смог забить и в чемпионате. Но, стоит отметить, что в этом сезоне у меня несколько другие функции на поле в отличие от прошлого. Поэтому в первую очередь я выполняю указания тренера. Делаю то, что он просит.

– Соперник в первом тайме держался. За счет чего удалось дожать оппонента?

– Тренеры просили продолжать в том же духе, продолжать давить на ворота. Только добавить в темпе. В первом тайме где–то играли не так быстро. Из–за этого соперник успевал перестраиваться. Поэтому моментов было не так много. Из–за этого и счет 0:0. Хорошо, что быстро удалось отличиться во второй половине и довели дело до логического завершения.

– Какого жереба ждете в следующем раунде?

– Кубок – это такая вещь, что здесь любая команда может настроиться на один матч и выдать «игру жизни». Поэтому готов сыграть с кем угодно в следующем раунде.

Ранее Бар Лин прокомментировал матч с «Куликов-Белкой».

По теме:
Тренер Феникса-Мариуполя: «Хочеться сыграть в Кубке с Карпатами»
Юрий ВИРТ: «Ждем в Тернополе Шахтер»
Кубок Украины. Жеребьевка 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Куликов-Белка Егор Твердохлеб
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26 августа 2025, 14:53 16
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко

Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26 августа 2025, 08:36 1
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»

Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело

Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Футбол | 26.08.2025, 01:31
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Романо подтвердил. Довбик согласился покинуть Рому и вернуться в Испанию
Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
Футбол | 26.08.2025, 16:17
Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26.08.2025, 09:12
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
24.08.2025, 16:52 3
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
25.08.2025, 18:45 14
Футбол
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
Назван рейтинг самых богатых боксеров в истории. Усик заработал много денег
25.08.2025, 07:59 1
Бокс
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 4
Бокс
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем