Германия
26 августа 2025, 17:07
Боруссия Д под руководством Ковача набирает в среднем 1,96 очка за игру

На данный момент это больше, чем под руководством Юргена Клоппа

Боруссия Д под руководством Ковача набирает в среднем 1,96 очка за игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

«Боруссия Дортмунд» досрочно продлила контракт с главным тренером команды Нико Ковачем.

Новое соглашение будет действовать до 2027 года.

Хорватский специалист возглавил «Боруссию» в феврале этого года. За это время команда сыграла 27 матчей во всех турнирах.

На данный момент среднее количество набранных очков «Боруссией» за игру под руководством Ковача (1,96) выше, чем, например, во времена Юргена Клоппа (1,91) или Марко Розе (1,85).

Среднее количество очков Боруссии за игру во всех турнирах под руководством последних 10 тренеров

  • 2,12 – Томас Тухель (Германия, 107 матчей, 2015-17)
  • 2,01 – Люсьен Фавр (Швейцария, 110 матчей, 2018-20)
  • 2,00 – Эдин Терзич (Германия, 29 матчей, 2020-21)
  • 1,96 – Нико Ковач (Хорватия, 27 матчей, с 2025 года)
  • 1,93 – Эдин Терзич (Германия, 96 матчей, 2022-24)
  • 1,91 – Юрген Клопп (Германия, 319 матчей, 2008-15)
  • 1,85 – Марко Розе (Германия, 46 матчей, 2021-22)
  • 1,58 – Петер Штегер (Австрия, 24 матча, 2017-18)
  • 1,48 – Нури Шахин (Турция, 27 матчей, 2024-25)
  • 1,25 – Петер Бош (Нидерланды, 24 матча, 2017)
