ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером
Нико Ковач получил новый договор
Клуб Бундеслиги Боруссия Дортмунд объявил о подписании нового контракта с тренером Нико Ковачем. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Ковач, который возглавил команду во второй части прошлого чемпионата, вывел Боруссию в Лигу чемпионов. Команда выиграла семь из последних восьми матчей и финишировала в топ-4.
Новый сезон чемпионата Германии команда начала с ничьей 3:3 с Санкт-Паули.
Commitment confirmed. ✅— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025
Borussia Dortmund head coach Niko Kovač has committed his future to the club by extending his contract until June 30, 2027. 🤝 pic.twitter.com/OjPGVnROcw
