ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером

Клуб Бундеслиги Боруссия Дортмунд объявил о подписании нового контракта с тренером Нико Ковачем. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ковач, который возглавил команду во второй части прошлого чемпионата, вывел Боруссию в Лигу чемпионов. Команда выиграла семь из последних восьми матчей и финишировала в топ-4.

Новый сезон чемпионата Германии команда начала с ничьей 3:3 с Санкт-Паули.