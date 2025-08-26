Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером
Германия
26 августа 2025, 14:17
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером

Нико Ковач получил новый договор

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала контракт с тренером
Нико Ковач

Клуб Бундеслиги Боруссия Дортмунд объявил о подписании нового контракта с тренером Нико Ковачем. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ковач, который возглавил команду во второй части прошлого чемпионата, вывел Боруссию в Лигу чемпионов. Команда выиграла семь из последних восьми матчей и финишировала в топ-4.

Новый сезон чемпионата Германии команда начала с ничьей 3:3 с Санкт-Паули.

Боруссия Дортмунд Нико Ковач Бундеслига продление контракта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
