26 августа 2025, 14:01 | Обновлено 26 августа 2025, 14:16
Довбика не будет. Наполи подписывает форварда МЮ

Хойлунд перейдет в состав чемпиона Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

По информации британских СМИ и итальянских инсайдеров, Наполи на ближайшие дни уже запланировал медосмотр и подписание контракта для форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда.

Чемпион Италии отдаст около 40 миллионов фунтов, а сам игрок подпишет контракт до 2030 года.

Сообщается, что неаполитанцы срочно вышли на трансферный рынок после серьезной травмы ведущего бомбардира Ромелу Лукаку.

Одним из вариантов был игрок Ромы Артем Довбик, но в итоге Наполи переключился на Хойлунда который в Италии ранее выступал за Аталанту.

