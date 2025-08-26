Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
26 августа 2025, 21:28 |
Кучер оценил дебютные вызовы в сборную для Михавко и Очеретько

Бывший защитник национальной команды считает заслуженными авансы для молодых игроков

Александр Кучер

Бывший игрок сборной Украины Александр Кучер в эксклюзивном интервью для Sport.ua оценил дебютные вызовы в национальную команду для защитника Тараса Михавка и полузащитника Олега Очеретько.

– Вы видите новые фамилии для сборной Украины?

– В обнародованном списке есть два новичка. Тарас Михавко, несмотря на все проблемы «Динамо», на мой взгляд, прогрессирует. Неплохо на старте сезона зарекомендовал себя и Олег Очеретько, которому доверяет наставник «Шахтера» Арда Туран. Но в целом тренерскому штабу в этом смысле виднее, они более тщательно изучают возможности того или иного футболиста.

