US Open26 августа 2025, 07:34 |
237
0
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа
Во вторник в Нью-Йорке сыграет Марта Костюк
26 августа 2025, 07:34 |
237
0
26 августа на Открытом чемпионата США 2025 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.
Во вторник на кортах Нью-Йорка сыграет одна украинка – Марта Костюк.
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа
US Open 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала
Grandstand. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Марта Костюк [27] – Кэти Бултер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 11:43 2
Богдан Вьюнник рассказал о периоде выступлений за киевскую и донецкую команду
Теннис | 25 августа 2025, 16:56 8
Даяна поделилась эмоциями от просмотра боя своего бойфренда Давида Аллахвердиева
Теннис | 26.08.2025, 06:39
Футбол | 25.08.2025, 15:27
Футбол | 26.08.2025, 08:07
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 03:27
25.08.2025, 03:56
24.08.2025, 11:30 2
Футбол
25.08.2025, 09:27 44
25.08.2025, 07:59 1
25.08.2025, 18:45 13
24.08.2025, 13:29 5