US Open
26 августа 2025, 07:34 |
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа

Во вторник в Нью-Йорке сыграет Марта Костюк

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа
Instagram. Марта Костюк

26 августа на Открытом чемпионата США 2025 продолжатся матчи первого раунда в одиночных разрядах.

Во вторник на кортах Нью-Йорка сыграет одна украинка – Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 26 августа

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Grandstand. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Марта Костюк [27] – Кэти Бултер

