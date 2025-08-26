Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вслед за Доннаруммой. ПСЖ принял решение продать еще одного голкипера
Франция
26 августа 2025, 04:51 |
Арнау Тенас согласился продолжить карьеру в составе испанского «Вильярреала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнау Тенас

Голкипер французского ПСЖ Арнау Тенас определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Footmercato.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован испанский «Вильярреал» и тренерский штаб команды во главе с Марселино. Наставник «желтой субмарины» решил обновить вратарскую линию после старта сезона 2025/26.

Стороны провели успешные предварительные переговоры, в ходе которых обсудили все детали потенциального перехода. ПСЖ сообщил испанцу, что не будет препятствовать трансферу и готов отпустить Тенаса за 3-5 млн евро.

Сам голкипер дал согласие на переход в чемпионат Испании и обсудил с «Вильярреалом» условия личного контракта. Стоит отметить, что кроме Тенаса, ПСЖ покинет еще один голкипер – Джанлуиджи Доннарумма.

Арнау является воспитанником испанской «Барселоны», которую покинул в июле 2023 года. За два сезона, которые вратарь провел во Франции, он сыграл всего восемь матчей во всех турнирах. Контракт Тенаса с парижским клубом истекает в июне 2026 года.

ПСЖ Вильярреал Марселино Гарсия Тораль трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Footmercato
Комментарии 0
