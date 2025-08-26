Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес хочет подписать вингера из чемпионата Болгарии. Он перенес операцию
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 03:17 | Обновлено 26 августа 2025, 03:37
40
0

Верес хочет подписать вингера из чемпионата Болгарии. Он перенес операцию

Кассиано Бузон выступает за болгарский клуб ЦСКА 1948 София

26 августа 2025, 03:17 | Обновлено 26 августа 2025, 03:37
40
0
Верес хочет подписать вингера из чемпионата Болгарии. Он перенес операцию
Instagram. Кассиано Бузон

Клуб УПЛ «Верес» продолжает работу над подписанием вингера ЦСКА 1948 Кассиано Бузона.

Стороны ведут активные переговоры по трансферу. Бразильский футболист сменил агента, теперь его интересы представляет агентство ProStar.

Месяц назад Бузон провалил медосмотр из-за проблем с почкой, однако сразу после этого перенес успешную операцию.

Сейчас Кассиано Бузон полностью восстановился и готов вернуться на футбольное поле.

ФОТО. Футболист ЦСКА 1948 Кассиано Бузон перенес операцию

По теме:
Уйдет или останется? Рома приняла важное решение о будущем Довбика
ФОТО. Жена футболиста Шахтера намекает на скорый уход мужа из клуба?
ВЬЮННИК: «У меня были варианты из Испании, Франции и Италии»
трансферы чемпионат Болгарии по футболу Верес Ровно трансферы УПЛ ЦСКА 1948 София операция
Николай Степанов Источник: Бей-беги
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 44
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании

Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть

Андрей получил предложение от «МЮ»

Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Футбол | 25.08.2025, 15:27
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Изаки в Шахтере: трудолюбивый вундеркинд, призванный заменить Судакова
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Футбол | 25.08.2025, 22:30
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
Футбол | 26.08.2025, 02:25
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
Стало известно, в каком городе сборная Украины сыграет против Исландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
24.08.2025, 01:19 3
Футбол
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем