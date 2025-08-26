Украина. Премьер лига26 августа 2025, 03:17 | Обновлено 26 августа 2025, 03:37
40
0
Верес хочет подписать вингера из чемпионата Болгарии. Он перенес операцию
Кассиано Бузон выступает за болгарский клуб ЦСКА 1948 София
26 августа 2025, 03:17 | Обновлено 26 августа 2025, 03:37
40
0
Клуб УПЛ «Верес» продолжает работу над подписанием вингера ЦСКА 1948 Кассиано Бузона.
Стороны ведут активные переговоры по трансферу. Бразильский футболист сменил агента, теперь его интересы представляет агентство ProStar.
Месяц назад Бузон провалил медосмотр из-за проблем с почкой, однако сразу после этого перенес успешную операцию.
Сейчас Кассиано Бузон полностью восстановился и готов вернуться на футбольное поле.
ФОТО. Футболист ЦСКА 1948 Кассиано Бузон перенес операцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2025, 09:27 44
Форвард киевского клуба заинтересован в предложении «Жироны»
Футбол | 25 августа 2025, 04:03 6
Андрей получил предложение от «МЮ»
Футбол | 25.08.2025, 15:27
Футбол | 25.08.2025, 22:30
Футбол | 26.08.2025, 02:25
Комментарии 0
Популярные новости
25.08.2025, 09:05 1
25.08.2025, 03:08 6
25.08.2025, 03:27
25.08.2025, 00:07 1
24.08.2025, 01:19 3
24.08.2025, 13:29 4
24.08.2025, 00:46 1
Теннис