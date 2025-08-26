Верес хочет подписать вингера из чемпионата Болгарии. Он перенес операцию

Клуб УПЛ «Верес» продолжает работу над подписанием вингера ЦСКА 1948 Кассиано Бузона.

Стороны ведут активные переговоры по трансферу. Бразильский футболист сменил агента, теперь его интересы представляет агентство ProStar.

Месяц назад Бузон провалил медосмотр из-за проблем с почкой, однако сразу после этого перенес успешную операцию.

Сейчас Кассиано Бузон полностью восстановился и готов вернуться на футбольное поле.

ФОТО. Футболист ЦСКА 1948 Кассиано Бузон перенес операцию