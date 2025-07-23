Провален медосмотр. У Вереса сорвался трансфер бразильского вингера

Ровенский «Верес» не сможет подписать бразильского вингера Кассиано Бузона.

Переход игрока из болгарского ЦСКА 1948 сорвался после провального медосмотра — у футболиста выявили проблемы с почкой.

Кассиано Бузон уже был близок к переходу в украинский клуб, но после обследования вернулся в расположение болгарской команды.

В ближайшем будущем ему предстоит перенести операцию, прежде чем он сможет вернуться на поле.

В связи с этим «Верес» продолжает поиск усиления на фланги атаки.