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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 05:37 | Обновлено 23 июля 2025, 06:08
366
0

Провален медосмотр. У Вереса сорвался трансфер бразильского вингера

Кассиано Бузон не станет игроком команды из Ровно

23 июля 2025, 05:37 | Обновлено 23 июля 2025, 06:08
366
0
Провален медосмотр. У Вереса сорвался трансфер бразильского вингера
ЦСКА 1948. Кассиано Бузон

Ровенский «Верес» не сможет подписать бразильского вингера Кассиано Бузона.

Переход игрока из болгарского ЦСКА 1948 сорвался после провального медосмотра — у футболиста выявили проблемы с почкой.

Кассиано Бузон уже был близок к переходу в украинский клуб, но после обследования вернулся в расположение болгарской команды.

В ближайшем будущем ему предстоит перенести операцию, прежде чем он сможет вернуться на поле.

В связи с этим «Верес» продолжает поиск усиления на фланги атаки.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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