Украина. Премьер лига23 июля 2025, 05:37 | Обновлено 23 июля 2025, 06:08
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Провален медосмотр. У Вереса сорвался трансфер бразильского вингера
Кассиано Бузон не станет игроком команды из Ровно
23 июля 2025, 05:37 | Обновлено 23 июля 2025, 06:08
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Ровенский «Верес» не сможет подписать бразильского вингера Кассиано Бузона.
Переход игрока из болгарского ЦСКА 1948 сорвался после провального медосмотра — у футболиста выявили проблемы с почкой.
Кассиано Бузон уже был близок к переходу в украинский клуб, но после обследования вернулся в расположение болгарской команды.
В ближайшем будущем ему предстоит перенести операцию, прежде чем он сможет вернуться на поле.
В связи с этим «Верес» продолжает поиск усиления на фланги атаки.
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